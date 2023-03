L’économie circulaire est en train de se développer en Tunisie et elle fera l’objet de toute une réforme, a indiqué la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, dans une déclaration à l’Agence TAP, vendredi, en marge de la session de formation sur le renforcement des compétences dans le domaine de gestion de déchets. La ministre a ajouté que son département oeuvrera à l’ancrage de l’économie circulaire dans tous les domaines, mais cela reste tributaire d’une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes. Elle a affirmé, également, que « le ministère de l’Environnement ambitionne de parvenir à atteindre un objectif de zéro déchet d’ici 2050 », soulignant que la réalisation de ce défi n’est possible qu’à condition d’une collaboration efficace entre tous les intervenants, à savoir les entreprises publiques, les départements de l’État, y compris les municipalités, les composantes de la société civile, les médias et surtout le citoyen. « Notre département œuvre toujours à sensibiliser les citoyens quant à l’impératif d’adopter des comportements rationnels, et à encourager les investisseurs à lancer des projets dans les domaines écologiques et de l’économie durable, dont le recyclage des déchets », a affirmé Chikhaoui, réitérant l’impératif d’encourager le tri sélectif à la source, pour faciliter le processus de recyclage. D’après elle, «les déchets, notamment les déchets ménagers, en Tunisie, sont constitués de 60 à 80% de matières organiques, ce qui peut constituer une source pour la production des engrais ». SAB





- Publicité-