L’efficacité allemande de la gestion des eaux usées mise à la disposition de la Tunisie

Des responsables et des experts tunisiens et allemands discuteront, le 12 novembre prochain, à Tunis, des possibilités offertes aux petites et moyennes entreprises (pme) tunisiennes, dans le secteur des eaux usées et de l’expérience allemande dans ce domaine.

Organisé par la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) en collaboration avec la German Water Partnership (GWP), ce séminaire aura pour thème ” L’efficacité allemande dans le secteur de la gestion de l’eau et des eaux usées”.

La rencontre offrira l’occasion d’établir des contacts et prendre connaissance des innovations et des prestations innovatrices dans le domaine de la gestion de l’eau et des eaux usées.

Le ministre fédéral allemand de l’économie et de l’énergie, Peter Altmaier est attendu à ce séminaire.

La Tunisie a programmé la mise en place de quatre ou cinq stations de traitement tertiaire des eaux usées à l’horizon de 2028, notamment au centre et au sud du pays, selon des déclarations précédentes du ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami.

Le traitement tertiaire favorise l’application de procédés supplémentaires de traitement pour réduire les effets de la pollution des eaux usées ayant subi des traitements primaires et secondaires: (traitement physique, traitement chimique, ou traitement biologique supplémentaire), avait-t-il déclaré.