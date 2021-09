-Légère baisse des températures, dimanche, au nord, au centre et au sud-est, où les maximales varieront entre 28 et 36 degrés. Toutefois, les températures oscilleront entre 36 et 40 degrés au sud-est.

La vitesse du vent atteindra 40 km/h et nécessitera de faire preuve de vigilance près des côtes. Les vents seront relativement forts au sud et susciteront localement des tourbillons de sable en fin de journée, ils seront faibles à modérés dans le reste des régions .

Mer moutonneuse à agitée près des côtes est. Des cellules orageuses sont annoncées par l’institut national de la météorologie, pour dimanche après-midi, elles seront accompagnées de pluies et de chute de grêle localement .