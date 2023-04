Légère hausse de 1% de la production totale d’électricité, à fin février 2023

La production totale d’électricité a enregistré, à fin février 2023, une légère hausse de 1% pour se situer à 2897 GWh (hors autoproduction consommée), selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour le mois de février 2023, publié jeudi, par l’Observatoire national de l’énergie et des mines relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

A noter que les achats d’électricité de l’Algérie ont couvert plus de 12% des besoins du marché local, durant les deux premiers mois de l’année 2023.

La STEG conserve toujours la part du lion dans la production d’électricité avec 99% de la production nationale, à fin février 2023. L’électricité produite à partir de gaz naturel a enregistré une hausse de 1%, alors que la production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 2,1% de la production totale.

En fait, 166 MW de toitures photovoltaïques ont été installés dans le secteur résidentiel et 302 autorisations ont été octroyées pour une puissance totale de 68MW dans les secteurs industriel, tertiaire et l’agriculture.

Il importe de souligner que la pointe de consommation a enregistré une hausse de 6% pour se situer à 3337 MW à fin février 2023, contre 3147 MW à fin février 2022.