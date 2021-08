Légère poussée des températures samedi

Une légère hausse des températures est attendue, samedi, 28 août 2021. Les maximales évolueront entre 34 et 38 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 38 et 42 degrés ailleurs, avec des coups de sirocco.

Selon l’institut national de la météorologie (INM), le vent soufflera généralement faible à modéré puis se renforçant relativement en fin de journée dans le golfe de Tunis et Gabès et la mer sera peu agitée puis agitée dans le golfe de Tunis et Gabès.

Des cellules orageuses se formeront, l’après-midi, sur le centre ouest et seront accompagnées par des pluies locales. Ces précipitations intéresseront progressivement certaines régions de l’Est.