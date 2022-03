Légère remontée des températures, samedi

Le ciel est peu nuageux, samedi, avec possibilité de chute de pluies éparses, localement sur le Nord et les régions Ouest du pays. Les températures seront en légère hausse et les maximales se situeront entre 18 et 24 degrés au Nord et au Contre, entre 25 et 33 degrés au Sud, et aux alentours de 16 degrés sur les hauteurs.

Le vent soufflera de secteur Est au Nord et au Centre et de secteur Sud au Sud. Sa vitesse sera forte près des côtes et au sud, avec des tourbillons de sable, localement. Le vent sera modéré à fort sur le reste des régions. La mer sera agitée.