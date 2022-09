Législatives 2022: Démarrage de l’opération d’actualisation des bureaux de vote

L’instance électorale a annoncé lundi, le démarrage de l’actualisation des bureaux de vote pour tous les inscrits au registre électoral. L’opération se poursuit au 13 octobre 2022.

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) précise que les électeurs peuvent vérifier leurs inscriptions dans les bureaux et vote et dans les nouvelles circonscriptions, soit via le service *195*numéro de la CIN#, soit en visitant le site électronique de ‘Instance ou encore à travers la messagerie vocale 1814.

Les électeurs qui désirent changer de bureau de vote ou de circonscription sont appelés à contacter un des agents d’inscription mobilisés par l’ISIE et qui sont joignables dans les sections de l’instance, dans les communes et dans les sièges des délégations. Il est possible d’accéder à ce service à partir du site électronique de l’ISIE.

Sur un autre plan, l’Instance électorale informe que les listes préliminaires des électeurs seront publiées les 26, 27 et 28 octobre dans toutes ses sections ainsi que dans les sièges des délégations et celles des missions diplomatiques et consulaires accréditées à l’étranger.