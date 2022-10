Législatives: 326 mille parrainages et 1705 candidats potentiels, selon Bouasker

Le nombre total des parrainages s’élève à 326 mille ce qui confirme la participation de 1705 candidats potentiels aux prochaines législatives, a indiqué le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker.

Lors d’une conférence de presse, tenue en concomitance avec l’ouverture de dépôt des candidatures qui se poursuit au 24 octobre, Bouasker a fait observer que le nombre des parrainages pouvait atteindre les 500 mille pendant cette période.

Les structures électorales ont enregistré, à ce jour, plus de 10 infractions électorales en lien avec les parrainages, a-t-il dit, précisant que l’instance travaille en étroite collaboration avec la partie judiciaire et sécuritaire pour constater les infractions.

Le président de l’ISIE a, aussi, annoncé la décision d’ouvrir une deuxième phase pour l’actualisation des centres de scrutin du 25 octobre au 20 novembre qui concerne uniquement les électeurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays et non les candidats.

S’agissant de la non participation des partis politiques aux législatives, Bouasker a expliqué que les partis peuvent désigner leurs candidats qui seront traités par l’ISIE comme étant de simples citoyens pendant leur campagne électorale.

Il a, toutefois, précisé que les partis politiques ne sont pas autorisés à financer les candidats.

D’après Ridha Missaoui, directeur exécutif de l’ISIE, 200 candidatures ont été enregistrées ce lundi matin, dont 20 candidatures de Sidi Bouzid.

L’instance électorale a restructuré ses instances régionales et mis en place 4559 centres de scrutin et 11323 bureaux de vote pour accueillir les électeurs lors des échéances du 17 décembre prochain, a-t-il annoncé.

Il a ajouté que 9 millions 339 mille 756 électeurs sont inscrits dans le pays et à l’étranger: 50.5% d’entre eux sont des femmes et alors que les hommes représentent 49.5%.

Selon le calendrier de l’ISIE, le dépôt de candidatures a débuté ce lundi 17 octobre et se poursuit jusqu’au 24 octobre, tandis que la campagne électorale est fixée du 25 novembre au 15 décembre.