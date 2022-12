Législatives: Le Centre Carter appelle à la «nécessité d’un dialogue renouvelé»

Le Centre Carter a appelé toutes les parties prenantes tunisiennes à mettre de côté leurs différences et à s’engager dans un dialogue national véritablement inclusif et transparent afin de relancer la transition démocratique paralysée du pays.

Dans un communiqué publié, lundi, il a évoqué un taux de participation historiquement bas (8,8%) qui « reflète la désillusion du peuple tunisien face à la situation politique et économique actuelle, et qui suggère que la feuille de route présidentielle annoncée en décembre 2021 n’a pas réussi à unifier le pays ».

Le Centre Carter, qui est engagé en Tunisie depuis 2011, a débuté une mission d’observation électorale en juin 2022 avec une équipe resserrée d’experts. Cette équipe d’experts a évalué le référendum du 25 juillet ; et pour les élections législatives du 17 décembre, le Centre a déployé plus de 60 observateurs électoraux qui ont visité 308 bureaux de vote dans les 24 gouvernorats.

La mission d’observation du Centre a constaté que si les élections ont été techniquement bien administrées, le processus qui sous-tend le cadre des élections a manqué de légitimité et n’a pas satisfait aux normes et obligations internationales et régionales.

« Contrairement aux processus inclusifs qui ont suivi la révolution et conduit à la Constitution de 2014, le processus étroitement contrôlé qui a produit la nouvelle Constitution n’a pas donné lieu à un large consensus. Il a été mené dans un délai restreint sans possibilité de débat public et a été approuvé par un référendum dont le taux de participation a tout juste atteint 30,5 % », rappelle le Centre Carter.

Et d’ajouter que « le processus lacunaire qui a précédé l’élection et la faible participation le jour du scrutin renforcent la nécessité de s’engager sur une voie différente pour répondre aux espoirs et aux rêves du peuple tunisien exprimés pendant la révolution, et satisfaire ses aspirations à une démocratie plus inclusive et à la prospérité économique ».

Le Centre recommande que le président de la République établisse immédiatement la Cour constitutionnelle et que les dirigeants tunisiens s’engagent dans une consultation large et inclusive qui traite des lacunes de la Constitution de 2022 et des décrets-lois émis par le Président depuis le 25 juillet 2021. Parmi les questions à aborder figurent la nécessité d’une nouvelle loi électorale et d’un nouveau système électoral qui ré-établissent un organisme électoral indépendant et résultent en une élaboration des politiques publiques efficace.

Autres recommandations : la mise en place de politiques qui traitent les problèmes de corruption, la réforme du secteur de la sécurité, et l’administration publique, le ré-établissement de l’équilibre des pouvoirs entre les branches exécutive, législative et judiciaire, des mesures visant à renforcer les partis politiques et à accroître la démocratie interne des partis.