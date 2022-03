L’Égypte augmente le coût du transit par le Canal de Suez

L’Égypte a augmenté cette semaine i les frais de transit pour les navires passant par le canal de Suez, l’une des voies navigables les plus importantes au monde, avec des hausses allant jusqu’à 10 %.

- Publicité-

L’autorité du canal de Suez a déclaré sur son site web que ces augmentations étaient « conformes à la croissance significative du commerce mondial » et a cité le « développement et l’amélioration du service de transit » du canal. Selon un communiqué, les droits de transit pour les navires transportant du gaz de pétrole liquéfié, des produits chimiques et d’autres produits liquides en vrac ont augmenté de 10 %.

Les navires transportant des véhicules, du gaz naturel et des marchandises diverses, ainsi que les navires polyvalents, connaîtront une augmentation de 7 %, tandis qu’une hausse de 5 % sera imposée aux pétroliers et aux navires de vrac sec, précise le communiqué. Ces augmentations pourraient être révisées ou annulées ultérieurement, en fonction de l’évolution du transport maritime mondial, a-t-il ajouté.