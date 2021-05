L’Égypte officialise sa commande de 30 Rafale à la France

L’Égypte a confirmé avoir signé avec la France un contrat pour l’achat de trente avions de combat Rafale supplémentaires de la société Dassault, dans un communiqué de l’armée publié dans la nuit du lundi au mardi 4 mai 2021. « L’Égypte et la France ont signé un contrat de fourniture de 30 avions Rafale », a indiqué le communiqué égyptien quelques heures après la révélation de ce contrat par le média d’investigation français Disclose. Le communiqué précise que l’achat se fera via un prêt sur dix ans.

Le ministère français des Armées s’est réjoui de cette commande, qui « renforce encore le partenariat stratégique et militaire entre la France et l’Égypte ». « Ce contrat illustre le caractère stratégique du partenariat que la France entretient avec l’Égypte alors que nos deux pays sont engagés résolument dans la lutte contre le terrorisme et œuvrent à la stabilité dans leur environnement régional », affirme dans un communiqué le ministère dirigé par Florence Parly.