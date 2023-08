L’Egypte soutient Saied dans ses efforts de parvenir à la stabilité de la Tunisie

Les ministres des Affaires étrangères de l’Egypte et de la Tunisie, respectivement Sameh Shoukry et Nabil Ammar, se sont rencontrés mardi à Tunis pour la 15e session du Comité de concertation politique entre les deux pays.

Ils ont salué les progrès réalisés dans le développement des relations bilatérales et souligné la nécessité d’une consultation, d’une coordination et d’une coopération continues sur toutes les questions d’intérêt commun, dans le but d’élever ces relations au niveau stratégique.

Shoukry a exprimé son soutien aux efforts du président Kais Saied pour parvenir à la stabilité dans le pays, consolider les fondements de la nouvelle république et chercher à créer un avenir meilleur pour son peuple.

Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, Ahmed Abu Zeid, a déclaré que les pourparlers ont porté sur les réunions de haut niveau qui doivent avoir lieu entre les deux parties.

Il s’agit notamment du comité supérieur conjoint égypto-tunisien, dirigé par leurs chefs de gouvernements s respectifs, et du comité commercial égypto-tunisien.

Shoukry et Ammar ont discuté de diverses questions d’intérêt régional et international, au premier rang desquelles la situation en Libye, la question palestinienne, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne et les efforts du monde arabe pour aider à résoudre les crises en Syrie et au Soudan, précise ArabNews, qui ajoute que les discussions ont également porté sur l’impact de l’invasion russe de l’Ukraine sur la région, l’immigration illégale et les institutions financières internationales.

Shoukry est arrivé en Tunisie lundi soir. Au cours de sa visite, il devrait rencontrer Saied, à qui il transmettra un message du président égyptien Abdel Fattah El-Sissi concernant les moyens de soutenir et de renforcer les relations entre les deux pays.