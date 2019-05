Leila Elgolli fait un petit coup de Pub détruit un hôtel et puis s’en va , Ces manoeuvres périlleuses pourraient couler le Front progressiste

Hi Tech L’ANSI met en garde L’Agence Nationale de la Sécurité Informatique (ANSI) a attiré l’attention, mercredi, quant à l’apparition ” d’une nouvelle faille ” menaçant les usagers du système de fonctionnement ” Microsoft Windows ” Ooredoo a pensé aux mama Ooredoo Tunisie met les mamans à l’honneur et lance le jeu « Fête des mères », permettant ainsi à ses abonnés de gagner des prix exceptionnels. Les gagnants pourront offrir à leurs Google et Android coupent Google ne fournira plus de logiciels, de matériel informatique et de service technique à Huawei à l’exception des services disponibles en open source, rapporte Reuters. L’administration Trump a placé jeudi

Finances Bourse de Tunis : Nette h Le TUNINDEX dépasse la barre de 7.000 points, mercredi, avec un gain pour l’indice de 0.64% , dans un volume transactionnel de l’ordre de 2.7 58 MTND, selon l’intermédiaire en Hausse de 10,76% des reve Les revenus consolidés du groupe SOMOCER, ont atteint 128,9 MD au terme de l’exercice 2018, enregistrant une progression de 10,76%, a indiqué, mardi, l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP). Bourse : Le Tunindex se r La bourse de Tunis termine la séance du mardi dans le vert, le Tunindex a affiché un gain de 0.12 % à hauteur de 6 970.93 points ,mobilisant un volume