L’élaboration des plans régionaux pour l’éducation est un saut qualitatif en matière de gestion des ressources allouées au secteur

Le ministre de l’Education Hatem Ben Salem a déclaré, lundi à Hammamet, que les plans régionaux pour l’éducation représenteront un saut qualitatif pour le secteur, et “constitue une révolution en matière de gestion des ressources allouées au secteur de l’éducation”.

Dans une déclaration à la TAP, en marge d’une session de formation sur “la planification éducationnelle et l’élaboration des plans régionaux pour l’éducation”, Ben Salem a indiqué que l’objectif consiste en l’élaboration des plans régionaux pour la période 2020/2030 concernant tous les domaines liés au secteur de l’éducation, dont, les recrutements, la formation, l’infrastructure et l’intégration technologique, sur la base d’une approche progressive qui s’opère “du local au régional puis au central, tant au niveau du diagnostic des problèmes, qu’en matière de recherche des solutions”, selon lui.

Il a souligné la nécessité de préparer ces plans selon une approche participative, appelant les conseils municipaux et les composantes de la société civile ainsi que les intervenants du secteur de l’éducation, à participer aux réunions organisées au niveau des municipalités pour élaborer ces plans et définir leurs aspirations, “l’éducation étant l’une des préoccupations majeures des autorités locales”, a-t-il ajouté.

Cette session de formation, organisée du 18 au 22 novembre 2019 à l’initiative du ministère de l’Education en coopération avec l’Union européenne (UE) et en coordination avec le bureau du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et de la Banque mondiale en Tunisie, permettra une formation aux chargés de la planification et des stratégies au niveau des délégations régionales et de leurs secrétaires généraux à l’élaboration des plans locaux et régionaux qui prennent en considération les spécificités singulières des régions ainsi que leurs attentes.

Pour sa part, la représentante de l’UNICEF en Tunisie, Lila Bitar, a indiqué que cette session de formation s’inscrit dans le droit fil des efforts déployés depuis deux ans dans le cadre de l’accompagnement à l’élaboration des plans régionaux de l’éducation. “La nouvelle étape consiste en la mise en œuvre de la planification régionale, avec la participation des municipalités, des composantes de la société civile et du secteur privé”, a-t-elle ajouté.

L’objectif principal de ce projet, appuyé par l’UNICEF sur le double plan technique et financier, est de parvenir à l’élaboration de plans régionaux pour l’éducation répondant aux aspirations des enfants des régions et garantissant leur droit à une éducation de qualité, a-t-elle encore dit.

De son coté, le directeur général des études, de la planification et des systèmes d’information relevant du ministère de l’Education, Bouzid Nssiri, a déclaré que cette session de formation permettra de lancer la préparation de plans régionaux pour l’éducation “sur la base d’un diagnostic réaliste à partir du local, et qui rompt avec les traditions d’une planification centralisée, afin d’assurer la réussite des plans en question”, a-t-il conclut.