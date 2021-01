L’élaboration d’une étude diagnostique de la réalité du système éducatif vise à hisser la qualité de l’enseignement d’une manière participative

Le ministre de l’Education, Fathi Slaouti, a indiqué, que l’élaboration d’une étude diagnostique et analytique de la réalité du système éducatif, vise principalement à développer un nouveau mécanisme pour la mise en place d’un véritable partenariat, servant à améliorer la qualité de l’éducation.

Dans une déclaration à la TAP, en marge d’un atelier consacré au lancement de l’élaboration de cette étude en coopération avec le programme « Partenariat mondial pour l’éducation », le ministre a souligné « qu’il ne s’agit pas de procéder à un nouveau diagnostic de la réalité, mais qu’il est plutôt question d' »approfondir ce qui a été accompli en termes de programmes et de diagnostic du système éducatif en Tunisie durant ces dernières années pour identifier les lacunes.

Il a souligné que la nouvelle étude prendra en compte la réalité de la situation du système éducatif, en rapport notamment, avec la pandémie Covid-19 et les limites des moyens au niveau de l’infrastructure, des ressources humaines, de la gouvernance et de la formation.

Slaouti a précisé dans ce sens que l’atelier sera l’occasion d’évaluer les points forts et les faiblesses du système éducatif en Tunisie, estimant que la réalisation de l’étude diagnostique en coopération avec le programme Partenariat pour l’éducation, permettra de formuler un diagnostic objectif et réaliste afin d’entamer la mise en place d’un programme de financement complet visant à promouvoir le système éducatif.

Le ministre de l’Education a encore souligné la nécessité de relancer le programme de réforme de l’éducation suspendu depuis 2015 et d’exploiter les résultats de cette étude diagnostique pour élaborer les réformes nécessaires au système éducatif tunisien sur une base participative et efficace.

Il faut reconnaître, a-t-il dit, qu’il existe aujourd’hui des phénomènes nouveaux et d’autres qui ont pris de l’ampleur ces dernières années, tels que la violence scolaire, le décrochage scolaire et la consommation de stupéfiants qui fera l’objet d’une étude plus complète afin de lutter contre ce fléau.

Concernant les répercussions de la pandémie du coronavirus sur le système éducatif, le ministre a souligné que cette crise sanitaire a permis de saisir l’importance de développer de nouveaux mécanismes, notamment l’enseignement à distance.