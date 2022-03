L’électricité propre pour les établissements de santé de Tozeur

Depuis le début de la pandémie du COVID-19, les établissements de santé sont confrontés à une demande électrique accrue notamment pour les services de soins intensifs. Afin d’appuyer la Tunisie à faire face à ce défi, la coopération tuniso-allemande a lancé une initiative qui vise à équiper 10 hôpitaux répartis sur 8 Gouvernorats avec des équipements d’électricité de secours. A Tozeur, l’hôpital de circonscription de Hazoua inaugure, le 3 mars 2022, son système électrique de secours hybride, indique un communiqué de presse de la GIZ.

C’est dans un cadre convivial que s’est déroulée l’inauguration du système électrique de secours à l’hôpital de Hazoua, en présence de Birgit Strube, Conseillère pour la Tunisie au Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Composé d’une installation solaire photovoltaïque de 25 kWc et d’un groupe électrogène d’une puissance de 80 kVA, ce système hybride vise à assurer un approvisionnement propre, sûr et sans interruption en électricité.

Pour la sûreté des patients et une meilleure qualité des soins Cette installation a permis l’aménagement d’un circuit COVID-19 au sein de l’hôpital, tout en contribuant à assurer le maintien des services de soins vitaux aux près de 4800 habitants de la région, et en offrant aux patients de meilleurs prestations médicales.

Une économie de plus de 40% sur la facture électrique Grace à l’énergie solaire photovoltaïque, l’hôpital de Hazoua pourra désormais faire des économies sur sa facture d’électricité de l’ordre de 44%. Les fonds économisés pourraient être alloués à d’autres investissements prioritaires pour l’hôpital.

Notons que l’initiative « Electricité de secours dans les hôpitaux » a bénéficié à des hôpitaux des gouvernorats de Béja, Gafsa, Jendouba, Kairouan, Nabeul, Sfax, Siliana, et Tozeur sous forme de systèmes hybrides combinant des groupes électrogènes à des installations solaires photovoltaïques, leur permettant d’une part de réduire considérablement leur facture électrique, mais aussi d’autre part, de contribuer à l’effort national pour diminuer les émissions des gaz à effet de serre, participant ainsi à la réalisation des objectifs sur lesquels la Tunisie s’est engagée dans le cadre des Accords de Paris sur le climat.

Cette initiative pilotée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), a été mise en œuvre par la GIZ conjointement avec le ministère de la Santé, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG).