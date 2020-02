L’Emir de Qatar en visite officielle en Tunisie

L’Emir de l’Etat de Qatar, Tamim al-Thani effectuera une visite officielle en Tunisie les 24 et 25 février courant, à l’invitation du président de la République, Kais Saied, à la tête d’une délégation de haut rang comprenant notamment le vice président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le programme de la visite prévoit outre la rencontre entre les deux chefs d’Etat, une séance de travail élargie consacrée à l’examen des relations de coopération et leur renforcement dans les domaines prioritaires.