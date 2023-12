L’émir du Koweït Cheikh Nawaf est décédé à l’âge de 86 ans

L’émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, est décédé samedi à l’âge de 86 ans, a annoncé le Palais de l’émir, après un mandat de trois ans.

« Avec une grande tristesse, nous pleurons la mort de Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, émir de l’Etat du Koweït », indique un communiqué diffusé à la télévision d’Etat koweïtienne.

La télévision d’Etat avait auparavant interrompu ses programmes et diffusé des versets du Coran.

En novembre, cheikh Nawaf avait été admis à l’hôpital « en raison d’un problème de santé urgent », selon l’agence de presse officielle KUNA, qui n’a pas donné de détails sur sa maladie.

Il a ensuite été déclaré dans un état stable. Compte tenu de son âge, sa santé a souvent été une préoccupation pendant son mandat.

Cheikh Nawaf a été nommé prince héritier en 2006 par son demi-frère, Cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, et a pris la relève en tant qu’émir à sa mort en septembre 2020 à l’âge de 91 ans.

L’actuel prince héritier, Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, demi-frère de l’émir est âgé de 83 ans, et la question qui se pose désormais est de savoir si la famille princière va se choisir un dirigeant plus jeune.

