L’Emirat d’Ajman choisit la Tunisie centrale pour développer les échanges commerciaux

La Chambre de commerce et d’industrie d’Ajman (ACCI) a accueilli le Forum Ajman – Tunisie centrale pour les affaires, dédié aux secteurs de l’alimentation, du plastique et des cosmétiques.

Tenu à distance, le forum visait à identifier les avantages en matière d’investissement de l’Emirat d’Ajman et de la Tunisie, ainsi que les domaines les plus importants qui pourraient contribuer à augmenter le volume des échanges entre les deux régions.

Ont participé au forum Eng Abdullah Al Muwaiji, président de la Chambre d’Ajman, Shahir Dajbi, consul général de la République tunisienne à Dubaï, Najib Malouli, président de la Chambre de commerce de la région centrale de la République tunisienne ; Mohammed Al Janahi, directeur exécutif de la division du développement des affaires et de l’investissement de la Chambre d’Ajman, Marwan Hareb Al Ariani, directeur des affaires internationales et de la promotion à la Chambre d’Ajman, ainsi qu’un certain nombre d’hommes d’affaires et de représentants d’entreprises et d’usines de l’émirat d’Ajman et de la République tunisienne.

Al Muwaiji a souligné l’importance de l’événement, en disant qu’il marquait le début d’une série de futures activités de coopération entre les EAU en général et l’Emirat d’Ajman en particulier et la région centrale de la Tunisie, dans le but d’accroître la coopération et les partenariats entre les établissements commerciaux des deux parties et de développer des relations dans les secteurs de l’alimentation, des cosmétiques, des plastiques et d’autres industries.

Il a exprimé l’espoir que le forum produira des résultats directs menant à une augmentation du volume du commerce bilatéral et du nombre d’investisseurs, en particulier avec la disponibilité des opportunités et des capacités des deux côtés.

Il a souligné la volonté de la Chambre d’Ajman d’augmenter le nombre des entreprises tunisiennes dans l’émirat à la lumière de la diversité de l’économie d’Ajman, qui, a-t-il dit, offre des opportunités idéales pour l’économie tunisienne.

Il a expliqué la contribution des différents secteurs au PIB de l’émirat, dont le secteur de la construction représente 20 %, le secteur du commerce de gros et de détail 19 %, le secteur immobilier 12 % et le secteur manufacturier 19 %. L’émirat d’Ajman vise actuellement le développement de certains secteurs spécifiques, dont le tourisme, le divertissement, l’éducation et l’innovation, ainsi que l’industrie et l’enseignement supérieur.

Najib Malouli, président de la Chambre de commerce de la région centrale de la Tunisie , a déclaré que le forum a contribué à renforcer les liens de coopération, de partenariat et d’investissement entre les hommes d’affaires d’Ajman et du centre de la Tunisie.

Il a ajouté qu’il s’agissait d’une occasion idéale pour faire progresser les échanges commerciaux entre les EAU et la Tunisie, et pour se familiariser étroitement avec les affaires, les opportunités d’investissement disponibles des deux côtés, ainsi que les incitations qui peuvent être fournies par le président de l’Autorité Nationale d’Investissement aux investisseurs.