L’Emirati EMPG, s’installe en Tunisie, pour l’immobilier

Le groupe international EMPG, spécialiste de l’immobilier et dont le siège est à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, investit en Tunisie à travers son enseigne Moubaweb Tunsie. Le groupe, dirigé par le Français Gilles Blanchard opérant dans 10 pays dont l’Espagne, la Roumanie, et le Maroc, poursuit son aventure en Tunisie à travers la nouvelle plateforme de vente et de location d’immobilier, Mubawab. Rappelons que l’opérateur immobilier avait annoncé, en mai 2018, sa prise de contrôle de Jumia et tous ses sites Algérie et Tunisie.