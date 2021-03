L’émission de billets de banque augmente de moitié

L’émission de billets de banque s’est élevée à 2 810,5 millions de dinars (MD) correspondant à 142 millions de billets en 2019, soit une augmentation de 49% en valeur et de 45% en volume par rapport à 2018, selon le Rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour l’année 2019.

La mission d’émettre et d’assurer l’entretien de la monnaie fiduciaire et de faciliter sa circulation en Tunisie est confiée à la BCT en vertu de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la BCT. Ces trois processus du cycle fiduciaire constituent les pierres angulaires qui permettent de consolider la confiance des opérateurs économiques dans la monnaie nationale.

Les émissions les plus importantes ont concerné, au cours de cette période, la coupure de 20 dinars type 2017 (99% en valeur et 99% en volume), suivie de la coupure de 10 dinars type 2013 (1% en valeur et 1% en volume).

Les opérations d’émission de billets et monnaies sont effectuées par la BCT en vue de subvenir aux besoins de l’économie en liquidité et en remplacement des billets et monnaies en stade avancé d’usure.

En 2019, l’émission de pièces de monnaie a totalisé 51 millions de pièces pour un montant de 10 MD marquant une augmentation de 19% en volume et une diminution de 9% en valeur par rapport à l’année 2018. En termes de valeur, les émissions les plus importantes ont concerné les pièces de ½ dinar et de 2 dinars avec des proportions respectives de 46% et 27%.

Entretien de la monnaie fiduciaire

L’entretien de la monnaie fiduciaire se résume au retrait de la circulation des billets impropres (usagés, faux, mutilés, scotchés, etc.) pour ne remettre en circulation que les billets authentiques et de bonne qualité.

Cette opération dite de « triage » a porté en 2019 sur 446 millions de billets, en contrevaleur de 6 621,5 MD, accusant une diminution de 16% en volume et de 16,7% en valeur par rapport à l’année 2018. Elle a couvert 74,4% du volume des dépôts de billets enregistrés en 2019 (599,1 millions de billets, soit 8.424,6 MDT) et a permis de récupérer 377,1 millions de billets valides pour la circulation, soit 84,6% du total des billets triés.

Les billets impropres à la circulation subissent par la suite une destruction via les machines de la BCT et accessoirement par incinération, lorsque 33,3 millions de billets dont 4% n’ayant plus cours légal ont été détruits au terme de 2019.

L’évolution de l’émission des billets et pièces de monnaie n’a pas été accompagnée d’une évolution de la croissance économique qui s’est établie à 1% en 2019 contre 2,5% en 2018, et des différents indicateurs économiques dont le taux d’inflation ayant atteint 6,7% en 2019.