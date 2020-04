L’employée testée négative, Mg Maxi Sousse Sahloul rouvre ses portes

Les tests effectués sur l’une des employées du Magasin Mg Maxi Sousse Sahloul se sont avérés négatifs. Selon la Direction régionale de la santé de Sousse, l’employée est actuellement en auto-isolement sanitaire obligatoire.

Par ailleurs, Mg rappelle avoir pris les mesures de prévention nécessaires, à savoir la fermeture du magasin en question, suite à la confirmation de la contamination du mari de son employée. Tout en attendant les résultats de l’analyse de l’employée.

Ainsi, Mg a pris la décision de rouvrir les portes de son supermarché, ce mercredi 15 avril 2020.

Mg tient, également, à rappeler à ses clients qu’elle a pris toutes les mesures préventives prévues par le Ministère de la Santé Publique pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients, et qu’elle s’est engagée, dans l’effort national de lutte contre cette épidémie et ce, en coordination avec les autorités régionales et nationales.