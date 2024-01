L’Emprunt National réussit à lever un montant global de 3 799 MD en 2023, avec un taux de réponse global de 136%

Tunis,13 janv. (TAP)-L’Emprunt National en 2023 a réussi à lever un montant global de 3 799 millions de dinars (MD), avec un taux de réponse global de 136%, contre un montant de 2800 MD initialement prévu par la loi de finances pour le précédent exercice, a fait savoir samedi, le Directeur Général de Tunisie Clearing, Maher Zouari.

Le montant mobilisé est réparti entre 715 MD pour la première tranche (taux de réponse de 102%), 844 MD pour la deuxième (121%), 1025 MD pour la troisième (146%) et 1215 MD pour la quatrième tranche (174%). Au 31 décembre 2023, l’encours de l’emprunt national 2023 a atteint 8 604 MD, représentant 35% de l’encours des émissions à moyen et long termes du trésor.

En 2024, l’Etat continuera à se financer à travers l’Emprunt National en budgétisant un montant de 2 870 MD, a encore fait savoir Zouari.

Les intermédiaires en bourse ont collecté 77% des ordres de souscriptions contre 23% par les banques, pour l’Emprunt National 2023. La part des établissements bancaires était trés importante lors de la première tranche de l’emprunt (87% du montant mobilisé) pour baisser ensuite, lors de la deuxième tranche à 22% (contre 78% pour les intermédiaires en Bourse). Ces derniers ont pris le relai pour collecter 79% de la troisième tranche et 71% du montant de la quatrième.

