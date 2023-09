L’encours de la dette publique avoisine les 120 milliards de dinars, à fin juin 2023

L’encours de la dette publique a atteint 119,8 milliards de dinars, à fin juin 2023, dont les dettes extérieures représentent 57,1% (68,3 milliards de dinars), alors que les dettes intérieures représentent 42,9% (soit 51,4 milliards de dinars), d’après des données publiées récemment, par le ministère de Finances.La dette extérieure est contractée principalement, dans le cadre d’accords de coopération bilatérale (60,3%), et à un niveau moins important auprès du marché financier (20,6%) et via des accords de coopération bilatérale (18,4%).A préciser que 59,7% de ces emprunts ont été octroyés en euro, 25,7% en dollar, et 7,8% en yen.En ce qui concerne le service de la dette publique, il a régressé de 6%, passant de 8 milliards de dinars à fin juin 2022, à 7,5 milliard de dinars, en juin 2023. Cette baisse est expliquée par la diminution à la fois des dettes extérieures et des dettes intérieures, respectivement de – 7,1%, (à 2,7 milliards de dinars) et de -5,4% (à 4,7 milliards de dinars).Le budget alloué au remboursement du principal de la dette a baissé de 12,2%, en comparaison avec la même période de l’année dernière, pour se situer au niveau de 5,1 milliards de dinars, à fin juin 2023.En revanche, l’enveloppe réservée au remboursement des intérêts de la dette a augmenté de 10,5%, dépassant les 2,4 milliards de dinars.

