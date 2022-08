L’enseignement supérieur privé diversifie son offre

Les 18 et 19 août, au centre des congrès de l’UTICA, dans le cadre du Salon international de l’orientation et des études universitaires, étudiants, nouveaux bacheliers, parents et grand public ont l’heureuse opportunité d’apprécier l’offre très diversifiée de filières d’études universitaires que les établissements privés d’enseignement supérieur en Tunisie, sont, désormais, en mesure de proposer.

Pratiquement, toutes les spécialités, y compris l’aviation et l’intelligence artificielle, sont couvertes, à part la médecine et la pharmacie, mais les spécialités relatives au paramédical existent, et même pour la médecine et la pharmacie, des prestataires travaillant à l’international, dans le domaine, peuvent assurer des orientations dans ces deux filières à l’étranger, comme en Géorgie et Hongrie, entre autres pays.

Cependant, si prometteur soit-il, ce Salon, nommé Studyrama 2022, ne saurait cacher les nombreux problèmes auxquels bute ce secteur alors que de l’avis de plusieurs participants, la Tunisie bénéficie d’une bonne réputation en matière d’enseignement supérieur privé, dans sa région et dans le monde.

A cet égard, Slim Baklouti, directeur dans un groupe d’envergure internationale, s’est étendu sur la compétence et les performances du secteur de l’enseignement supérieur privé tunisien. « On a tout ce qu’il faut, a-t-il dit, insistant, toutefois, sur la nécessité d’améliorer, en ce moment, plus spécialement, l’environnement et le climat politico-social.

Et comme partout ailleurs, selon nos interlocuteurs, les procédures administratives restent un des points faibles. D’autant que l’enseignement supérieur privé en Tunisie destine une bonne partie de son offre aux étudiants étrangers, notamment africains.