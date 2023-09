L’ensemble du réseau électrique est de nouveau fonctionnel, à l’exception de quelques régions où les équipes spécialisées de la STEG s’emploient toujours à le rétablir, a fait savoir, mercredi matin, le Directeur Principal Chargé de la Coopération et de la Communication, à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz, Mounir Ghabry

Le responsable a fait savoir que les raisons de la coupure d’électricité qui a touché la plupart des régions de la Tunisie, sont purement techniques et qu’aucune explosion n’a eu lieu, précisant que des équipes spécialisées sont en train d’analyser et d’établir un diagnostic pour déterminer la cause principale de ce black-out.

Selon le ministère de l’Intérieur une coupure d’électricité a eu lieu dans la plupart des régions tunisiennes vers 1h30 du matin. Le ministère a ajouté que la situation sécuritaire est stable.

