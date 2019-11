L’entrée en bourse d’Aramco vise surtout l’épargne nationale

Le géant pétrolier saoudien Aramco a fixé au 17 novembre le début des inscriptions à son offre publique d’achat (OPA) sur le marché financier de Ryad sans révéler le pourcentage du capital proposé à la vente, ni la fourchette des prix de l’action. Les investisseurs auront jusqu’au 4 décembre pour faire leurs propositions d’achat du titre de l’entreprise publique dans ce qui est considéré comme la plus grosse introduction en Bourse au monde.

la firme indique qu’elle réservera une partie de ses actions aux investisseurs institutionnels, parmi lesquels des compagnies étrangères, et à des investisseurs individuels, ressortissants saoudiens et des pays du Golfe. Aramco précise qu’un maximum de 0,5% de ses parts ira à des investisseurs individuels et que le pourcentage réservé aux plus grands investisseurs sera déterminé plus tard après consultations avec ses conseillers financiers et ses principales banques internationales. La firme n’a pas dévoilé combien de parts seront vendues pour cette introduction en Bourse. L’opération devrait reposer sur une valorisation de l’entreprise estimée par des investisseurs entre 1.200 et 1.500 milliards de dollars.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole, pourrait placer dans l’opération jusqu’à 10 milliards de dollars par l’intermédiaire de fonds souverains et d’autres entreprises d’Etat, selon l’agence Bloomberg. De nombreux Saoudiens se disent également enthousiastes à l’idée d’acheter des actions du fleuron national, qui a fait de leur pays la première économie du monde arabe. En 2018, Aramco a réalisé un bénéfice net de 111,1 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de 2019, son bénéfice net a chuté de 18% pour s’établir à 68,2 milliards de dollars.