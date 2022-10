« l’Entreprise en temps de crise ». L’OECT donne des solutions

Le Conseil Régional du Sud de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie organise la Journée de l’Expert-Comptable portant sur « La gestion de l’Entreprise en temps de crise : le rôle de l’Expert-Comptable », et ce le Samedi 29 Octobre 2022 à Sfax.

Cette journée enregistrera la présence de Marouane El Abbassi Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et de de Hauts Cadres de l’Administration Tunisienne et destinée aux Experts Comptables, Hommes d’affaires, juristes, Hauts Cadres Bancaires, Présidents des organisations professionnelles.

Cette journée permettra aux participants de comprendre de manière simple et concrète les causes d’une crise économique et financière et connaitre les étapes essentielles ainsi que le rôle de l’expert-comptable pour gérer au mieux les intérêts de l’entreprise.