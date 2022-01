L’entreprise publique « ETAP » est devenue le titulaire du permis Zarat avec un taux de 100%

L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières(ETAP) est devenue le titulaire du permis de recherche d’hydrocarbures «Zarat» avec un taux de 100%. Cette décision a été publiée au journal officiel de la République tunisienne (JORT) par un arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 5 janvier 2022, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations dans le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Zarat».

- Publicité-

« Est autorisée à la cession totale des droits et obligations détenus par la société « PA Resources Tunisia Pty Ltd » dans le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Zarat» (1%) au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières », stipule le premier article de cet arrêté . Cette attribution intervient au moment où le gouvernement a révélé, dans le rapport sur le budget de l’Etat 2022 , ses prévisions en matière de production d’hydrocarbures, indiquant que celle-ci atteindra 2,222 millions de tonnes de pétrole brut et 2,268 millions de tonnes de gaz équivalent pétrole, tandis que le volume de consommation de pétrole et de gaz naturel s’élèvera à 5,778 millions de tonnes, soit 1,6 % de plus que prévu.

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) avait adopté, le 15 juin 2021, le projet de loi relatif au quatrième renouvellement du permis d’exploration d’hydrocarbures «Zarat» .

L’octroi de ce permis est intervenu suite à une demande déposée, le 25 mars 2019, par l’ETAP après l’échec de l’obtention du troisième renouvellement, à partir du 25 juillet 2012. L’ETAP qui détenait initialement 55 % de Zarat a donc publié l’annexe 5 amendant l’article 20 du cahier des charges de la convention du permis, dont l’application nécessite l’approbation d’un texte législatif. Elle a demandé la régularisation du dossier par la direction générale des hydrocarbures après la publication de l’annexe de 2013, le refus du troisième et l’acquisition complète du permis Zarat. L’ETAP a justifié la quatrième demande d’extension par les perspectives importantes d’exploration en termes d’existence de structures géologiques à explorer et à développer et des résultats positifs sur le plan économique. Le permis Zarat a été attribué conformément à la convention signée, le 5 avril 1990 et aux dispositions du décret n° 9 de 1985 et aux dispositions de la convention spéciale. La consommation de produits pétroliers raffinés augmentera de 0,7% en 2022 par rapport à 2021. Le pays importera 2,944 millions de tonnes de produits pétroliers raffinés contre 2,905 millions de tonnes prévus en 2021, selon les prévisions du Gouvernement .