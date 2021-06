L’entreprise tunisienne TMI installe le datacenter national du Bénin

“Joyau technologique”. C’est ainsi que le ministère du Numérique au Bénin a qualifié le nouveau datacenter national qu’ont inauguré hier, 1er juin 2021, les ministres du Numérique et du Cadre de vie du pays africain.

- Publicité-

La visite a eu lieu à l’occasion du démarrage de la mise sous tension progressive des équipements du datacenter après près de neuf mois de travaux d’aménagement et d’installation des équipements par l’entreprise tunisienne TMI.

Dans une déclaration à la presse locale, la ministre du Numérique a indiqué que “ce que nous avons vu ce matin, c’est une infrastructure qui est conforme aux normes et qui laisse présager de ce que sera dans quelques mois ce datacenter”.

Conçu pour accompagner les réformes et projets phares du gouvernement dans le secteur du numérique et de la digitalisation du pays, le datacenter national est destiné à l’hébergement et la sécurisation de l’ensemble des systèmes d’information de l’État et à la mise à disposition de capacité d’hébergement pour les acteurs semi-étatiques et ceux du secteur privé.

Avec une certification en cours au niveau 3 de la norme ANSI/TIA 942, un accès sécurisé à l’énergie électrique, un double raccordement à la fibre optique et un protocole sécuritaire très rigoureux en matière d’incendie et de contrôle d’accès, le datacenter national ambitionne de se conformer aux normes d’exploitation les plus exigeantes en la matière.