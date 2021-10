L’équipe de football d’Italcar vainqueur de la TPL A l’occasion de la 8e saison de la Tunisia ProLeague (TPL) de football organisée dans le cadre du championnat Sport et Travail, l’équipeIveco de la société Italcar a battu en finale par un but à zéro celle de la société Saïda.

- Publicité-

Le match s’est déroulé le samedi 2 octobre 2021. Italcar, concessionnaire des marques automobiles Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Iveco accorde une importance accrue à l’activité Sport et Travail eu égard au renforcement de l’esprit d’équipe entre collègues et au sentiment d’appartenance à leur entreprise. Il s’agit également pour Italcar de soutenir ses équipes pour toujours aller plus loin en matière de performance.