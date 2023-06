L’équipe de soutien civil de la réserve de l’armée américaine renforce ses capacités avec ses partenaires tunisiens

La 773e équipe de soutien civil du 7e commandement de soutien de mission s’est associée à l’équipe de reconnaissance chimique, biologique, radiologique et nucléaire du 61e groupe d’ingénierie des forces armées tunisiennes pour partager des pratiques et accroître l’interopérabilité, du 15 au 31 mai 2023 à Bizerte, en Tunisie.

La 773e est une ressource hautement spécialisée de la réserve de l’armée américaine et la seule de son genre dans le théâtre Europe-Afrique de l’armée américaine. Les deux pays partenaires ont suivi des cours théoriques et des scénarios d’entraînement sur le terrain, essentiels au développement de leurs connaissances et compétences techniques alors que les FAT mettent en place leur programme CBRN.

« Nous nous entraînons avec nos partenaires tunisiens pour renforcer leur capacité CBRN en intégrant leurs équipes médicales et EOD à leurs forces CBRN, » explique le Cpt. Shawna So, chef de l’équipe d’enquête de la 773e. « Nous parcourons deux couloirs d’entraînement par jour, nous entraînant à des événements radiologiques ainsi qu’à des scénarios chimiques et biologiques.

Outre l’échange de processus et de stratégies d’intervention, les deux pays partenaires ont collaboré à l’utilisation d’une variété d’équipements de détection et d’équipements de protection individuelle, élargissant ainsi leur compréhension des outils qu’ils sont susceptibles de voir sur le terrain.

« Accompagner d’autres soldats CBRN à travers nos processus nous aide à mieux comprendre nos stratégies », a déclaré So. « C’est une excellente occasion pour mon équipe d’exercer son rôle de conseil et d’assistance.

African Lion 23 permet à cette unité spécialisée de former les partenaires tunisiens, d’améliorer leur sécurité et de leur permettre de mieux protéger leurs frontières, en complément des mesures de sécurité accrues déjà mises en œuvre par les forces armées tunisiennes. Le 7e commandement de soutien de mission et la réserve de l’armée américaine font partie intégrante de la fourniture d’unités d’action capables de soutenir les missions de l’USAEUR-AF sur l’ensemble du théâtre et de l’armée dans le monde entier.

Les États-Unis mènent des opérations militaires unilatérales, c’est pourquoi nous devons nous entraîner en tant que membres d’une équipe combinée avec nos partenaires. En s’entraînant ensemble, l’armée américaine, ses alliés et ses partenaires obtiennent les répétitions dont ils ont besoin pour combattre et gagner ensemble sur le champ de bataille moderne. 18 nations et environ 8 000 personnes participeront à African Lion 2023, le plus grand exercice annuel combiné et interarmées du Commandement des États-Unis pour l’Afrique, qui se déroulera dans plusieurs pays, dont la Tunisie, du 13 mai au 18 juin 2023.