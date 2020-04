L’équipe médicale militaire tunisienne de retour après la fin de sa mission en Italie

L’équipe médicale militaire tunisienne qui s’est rendue en Italie pour soutenir les efforts du cadre médical dans la région de Lombardie, est rentrée ce samedi à bord d’un avion militaire qui a atterri à la base aérienne militaire de Sidi Ahmed à Bizerte.

L’équipe médicale a accompli avec succès sa mission volontaire, se félicite la présidence de la République qui affirme, dans un communiqué, que les responsables italiens ont salué la haute compétence dont se prévalent les médecins tunisiens et leur soutien aux cadres médicaux en Lombardie, la région la plus touchée par la propagation du virus.

La présidence de la République assure que les membres de l’équipe médicale qui ont subi les analyses nécessaires avant leur retour en Tunisie et ont été testés négatifs au Covid-19 , seront mis en quatorzaine, conformément aux mesures de prévention.

Dans ce communiqué, la présidence de la République rappelle que la mission médicale a été dépêchée le 11 avril courant en Italie suite à un entretien téléphonique entre le président Kaies Saied et son homologue Sergio Mattarella dans lequel Saied a affirmé la disposition de la Tunisie à soutenir les efforts de l’Italie dans son combat contre la pandémie.

A leur arrivée en Tunisie, l’équipe médicale, composée de 7 médecins et des infirmiers, a été accueillie par le ministre de la Défense, la directrice du cabinet présidentiel, le premier conseiller à la sécurité nationale auprès du président de la République, le directeur général de la Santé militaire et plusieurs cadres sécuritaires et militaires.