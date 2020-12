Les 18 pêcheurs italiens séquestrés dans l’Est libyen ont été libérés. On ne sait rien du sort des 6 Tunisiens qui les accompagnaient

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio se sont rendus à Benghazi le 17 décembre. Ils y ont rencontré le maréchal Haftar, qui contrôle l’est de la Libye et a donné son feu vert à la libération des pêcheurs bloqués pendant plus de 100 jours.

Les 18 pêcheurs arrêtés le 1er septembre dernier au large de la Libye sont arrivés, ce dimanche, en Sicile, à bord de leurs bateaux de pêche.

D’après le quotidien italien, Haftar comptait sur ce voyage “politique” à Benghazi, une nouvelle reconnaissance pour ce chef militaire qui essaie depuis des années de prendre le contrôle de toute la Libye.

Le 1er septembre, les dix-huit pêcheurs (huit Italiens, six Tunisiens, deux Indonésiens et deux Sénégalais) avaient été arrêtés par les garde-côtes de Haftar au large des côtes de Benghazi.

Le gouvernement parallèle installé Benghazi les avait accusés de violer les eaux territoriales libyennes, avant “d’organiser une saisie de drogue à bord d’un des bateaux de pêche”, observe La Repubblica. Selon le journal, cette accusation de trafic de drogue semble avoir été abandonnée.

Les forces du maréchal Haftar exigeaient également la libération de 4 jeunes Libyens, accusés en Italie d’avoir fait partie d’un groupe de passeurs responsables du décès de 49 migrants, qu’ils auraient laissés mourir en les bloquant dans la soute d’un navire en 2015.

Haftar avait demandé que les pêcheurs soient échangés contre ces quatre hommes incarcérés en Italie. Et selon la Repubblica, “on ne sait pas très bien comment cette partie de la négociation s’est terminée”.

Pour l’heure, rien n’a été dit sur les six Tunisiens séquestrés par les forces de Haftar. Sont-ils concernés par le marché négocié par le chef du gouvernement italien et son ministre des Affaires étrangères ?