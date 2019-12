Les 3 grandes réformes auxquelles devra s’atteler le nouveau gouvernement en toute priorité, selon Taoufik Rajhi , Le marché chinois est complexe mais à la portée, selon Tahar Bayahi

Un mémorandum d’entente a été signé, ce vendredi 2019, entre la province de Hunan, emblème de la puissance économique de la Chine, et la Chambre de commerce tuniso-chinoise présidée par

Une circulaire sera publiée, prochainement, par la Banque Centrale de la Tunisie (BCT), afin de traiter l’endettement des oléifacteurs et des exportateurs d’huile d’olives et de laisser aux banques et

Les quantités des biens et marchandises exportés ont baissé de 4,5%, au cours des 11 mois de l’année 2019, contre une hausse du même taux ( 4,5%), enregistrée en 2018,

L’Instance de lutte contre la corruption (INLUCC) a relevé 51 cas de suspicion de conflit d’intérêts après vérification du contenu des déclarations et des informations en sa possession et ce,

La 6ème chambre correctionnelle au Tribunal de première instance de Tunis a condamné, vendredi, à un an et 8 mois de prison l’avocat et porte-parole officiel de la coalition Al-Karama,