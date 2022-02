Les 8,6 Milliards DT des TRE ont évité le collapse

Traitant du secteur extérieur, les membres du CA de la BCT où siègent différents ministères dont celui des finances, a fait remarquer dans son dernier communiqué en date du 2 février 2022, que « en dépit du creusement du solde commercial en relation avec la reprise de l’activité, le déficit des opérations courantes s’est établi à 6,3% du PIB pour toute l’année 2021 contre 6,1% une année auparavant ». Et ce serait, toujours selon le CA de la BCT, « la bonne tenue des revenus de travail (Ndlr : Montant en devises envoyés par les TRE ou Tunisiens résidant à l’étranger) qui ont culminé à 8.600 MDT » qui aurait sauvé évité que le déficit courant plonge encore plus. Et c’est ainsi par ailleurs, que « le niveau des réserves de change a fait preuve d’une certaine résilience en s’élevant à 23.313 MDT ou 133 jours d’importation au terme de l’année 2021 ».