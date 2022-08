Les accords et thèmes de TICAD8 au centre d’une séance de travail ministérielle

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a présidé jeudi à la Kasbah, une séance de travail ministérielle consacrée à l’examen de nombre d’accords et de thèmes qui seront évoqués lors du forum économique afro-nippon, organisé dans le cadre de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) qui se tiendra les 27 et 28 août 2022 en Tunisie, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement.



La cheffe du gouvernement a souligné l’importance de ce forum qui comporte plusieurs rencontres entre les acteurs économiques, dans le cadre d’un partenariat entre les différents partenaires économiques, financiers et dans le domaine des investissements publics et privés.



Bouden a mis l’accent sur l’importance des thèmes à débattre lors du forum économique afro-japonais, notamment ceux relatifs à l’appui aux économies africaines en matière d’innovation technique et technologique, d’économie verte, et d’autres domaines qui jouent un rôle dans la réalisation du développement durable global.

