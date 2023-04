Les activités de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme à l’examen

» Les activités de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme et les différents volets de la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme « , ont été au centre de la réunion qui a eu lieu, ce lundi, au Palais de la Kasbah entre la cheffe du gouvernement Najla Bouden et la vice-présidente de la Commission, Naîla Fekih. La réunion a porté, selon un communiqué de la présidence du gouvernement, sur les programmes et projets qui ont été mis en œuvre, avec le concours des associations de la société civile et des partenaires internationaux.

A cette occasion, Bouden a souligné l’importance de » développer des programmes visant à renforcer la capacité des communautés locales et des jeunes, pour se protéger contre le phénomène de l’extrémisme violent.

Elle a cité, à ce propos, l’empowerment et le développement économique.

Pour sa part, Naîla Fekih a estimé que » l’extrémisme violent est un phénomène multidimensionnel dont le traitement ne se limite pas à la seule dimension sécuritaire, mais également à la dimension sociale, économique et culturelle ».