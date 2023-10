Les agents de déchets solides et liquides ont entamé aujourd’hui mercredi 4 octobre une grève de deux jours au motif que leurs revendications consignées dans l’avis de grève n’ont rencontré aucun écho, rapporte Echaab News.Les salariés réclament une allocation de rentrée scolaire et le versement de la cotisation pour déchets liquides, représentée par le versement de 85 dinars nets pour la période allant de mai 2020 au 30 novembre 2021, selon le procès-verbal d’une réunion au ministère de l’Environnement en date du 13 mai 2020 et l’effet rétroactif de l’avenant n°3 à l’accord sectoriel pour tous les secteurs (liquides et solides).Il est à rappeler que la grève avait été reportée à la demande du ministère des Affaires sociales pour résoudre la situation concernant l’amendement n°04.De son côté, la Fédération é Générale des municipaux a annoncé qu’elle ouvrirait la voie au dialogue et trouverait des solutions pendant plusieurs mois, notamment pour le ministère des Affaires sociales, afin que soient menés à bien les efforts entrepris avec les services gouvernementaux.