Les agents de la Banque franco-tunisienne lancent un appel de détresse au 3 présidences

Les agents et cadres de la Banque franco-tunisienne ont appelé les trois présidences et le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement à intervenir pour sauver l’institution.

Dans un communiqué du syndicat de base de la banque, ils ont demandé au gouvernement d’intervenir au profit de cette institution, appelant les ministères des Finances et des Affaires sociales à sauver cette banque et à assurer la continuité de ses activités.

Le syndicat a révélé que cette banque était exposée à ce qu’il décrivait comme une «politique systématique de faillite», notant que de nombreux employés avaient été licenciés pour des raisons économiques et que la succursale centrale de la banque avait également été fermée.

Le syndicat a mis en garde contre une intention de fermer davantage de succursales de cette banque afin de l’alourdir davantage, avertissant que la crise à laquelle est confrontée la Banque franco-tunisienne annonce l’effondrement du secteur bancaire dans toute la Tunisie, affectant la réputation du pays à l’étranger.

Le syndicat a appelé les autorités à mettre fin à ce qu’il a qualifié de « falsification des capacités de l’État et de l’argent des contribuables », avertissant que la faillite de cette institution enterrera tous les dossiers d’une manière qui instaure une culture de impunité.