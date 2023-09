Les agents de la BTK en grève après le Mouled

Les agents de la banque BTK, en partie étatique et en grande partie privée entre les mains du Groupe Elloumi, ont décidé faire grève. Cette dernière est expliquées, par les mêmes mots de « intransigeance et provocation » qui figurent toujours dans le lexique des communiqués syndicalistes en Tunisie, pour expliquer que les propriétaires, Etats tunisien et koweitien (20 % chacun) et le groupe Elloumi à 60 %, n’aient pas pu accéder à leurs demandes relatifs à la « préservation des acquis » dans une banque en difficultés. Les agents de la BTK s’octroient ainsi deux jours de congé, celui du Mouled le mercredi 27 septembre et celui du jeudi 28 en jour de grève.

Rappelons qu’au 31 décembre 2020, dernière publication de résultats, la BTK était déficitaire de 32,225 MDT. Rachetée en août 2021 par le groupe Elloumi, elle planifiait d’injecter de l’argent frais par augmenter son capital, toujours en suspens pour incapacité de l’Etat tunisien à suivre cette augmentation, et son refus récemment indirectement confirmé par le chef du gouvernement.