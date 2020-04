Les agriculteurs et marins-pêcheurs appelés à prendre leurs précautions

En raison des intempéries et de la chute de grêle prévues vendredi 3 avril 2020, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche appelle les agriculteurs à pendre les précautions nécessaires pour protéger leur bétail, à ne pas le laisser dehors, et à veiller à ce qu’il soit placé à l’intérieur des écuries et tenu à l’écart des vallées. Le département ministériel met également, l’accent sur l’importance, de placer les machines et équipements agricoles en un lieu sûr à l’écart des cours d’eau, tout en veillant à bien fixer les serres en prévision des rafales de vent.

Le ministère appelle aussi les marins-pêcheurs et les propriétaires des unités de pêche à faire preuve de prudence, de ne pas prendre de risques dans la navigation.

Selon l’Institut national de Météorologie, des perturbations météorologiques devraient se poursuivre samedi 4 avril 2020, Vendredi, des intempéries et des chutes sont attendus dans la plupart des régions où le total journalier oscille entre 30 et 50 mm et atteignant localement 70mm avec des vents forts (80km/h)