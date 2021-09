Les arrivées de migrants en Italie continuent de grimper en flèche. Les Tunisiens en tête !

Le nombre d’arrivées de bateaux de migrants en provenance de Libye et de Tunisie vers l’Italie a connu une forte augmentation depuis le mois de mai.

Le week-end dernier, plus de 500 migrants sont arrivés sur la seule île de Lampedusa. Une infirmière de l’organisation caritative médicale MSF a déclaré que beaucoup étaient blessés et que certains portaient des traces de torture.

Selon les données du ministère italien de l’Intérieur, près de 40 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes au cours des huit premiers mois de cette année, soit deux fois plus que pendant la même période de l’année pandémique 2020 et près de huit fois plus qu’au même moment en 2019.

La grande majorité des arrivées de cette année ont été enregistrées sur l’île de Sicile. Les Tunisiens (28 %), les Bangladais (13 %) et les Égyptiens (9 %) étaient les trois plus grands groupes par nationalité.

Le nombre de décès a également augmenté cette année. Celui des personnes qui ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée centrale au cours des huit premiers mois de cette année a plus que doublé par rapport à la même période l’année dernière, selon l’agence des Nations unies pour les migrations, l’OIM. Le naufrage le plus meurtrier depuis le début de l’année a eu lieu en avril au large de la Libye, où 130 personnes se sont noyées.

Le nombre de personnes qui ont tenté de traverser la Méditerranée mais ont été contraintes de retourner en Afrique du Nord a également augmenté. Depuis le début de l’année, les garde-côtes libyens ont intercepté et ramené en Libye plus de 23 000 personnes, dont plus de 1 600 femmes et 845 mineurs, selon les derniers chiffres de l’OIM. Pour mettre les choses en perspective, ce chiffre a presque doublé par rapport à l’année dernière, où quelque 12 000 personnes avaient été interceptées et ramenées à leur point de départ.