Les autorités chinoises appellent la population à stocker de la nourriture

Sans en expliquer les raisons, les autorités chinoises ont demandé lundi 1er novembre à la population de commencer à constituer des réserves de nourriture. Cet appel pourrait être lié aux craintes et perturbations créée par un léger rebond épidémique de covid-19 dans le pays.

Un avis affiché sur le site internet du ministère du Commerce lundi soir invite « les ménages à stocker une certaine quantité de produits de première nécessité afin de faire face aux besoins quotidiens et aux cas d’urgence ».

L’avis ne précise pas la raison de cet appel ni si le pays est menacé de pénurie alimentaire.

Le ministère appelle aussi les différentes autorités locales à faciliter la production agricole et les flux d’approvisionnement, à surveiller les réserves de viande et de légumes et à maintenir la stabilité des prix.

La Chine a pu limiter l’impact de la pandémie sur son territoire, en imposant des restrictions drastiques aux déplacements et au libertés très tôt en 2020. Les quarantaines et fermetures d’axes routiers avait perturbé les chaînes d’approvisionnement.