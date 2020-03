Les autorités poursuivent leurs efforts pour rapatrier le maximum de Tunisiens

Le responsable du bureau de l’information et de la communication au département des Affaires étrangères, Bouraoui Limam, a fait savoir que les autorités tunisiennes ont réussi à rapatrier 7270 Tunisiens depuis le 14 mars.

Il a assuré dans ce sens que le département poursuit ses efforts pour rapatrier le maximum de Tunisiens, non-résidents à l’étranger et bloqués dans plusieurs pays, et ce, dans les plus brefs délais.

Dans une déclaration accordée mercredi à l’agence TAP, le responsable a fait observer que les efforts déployés ne seront pas suffisants pour rapatrier tous les Tunisiens bloqués à l’étranger, étant donné qu’ils se trouvent dans plusieurs pays et que certains d’entre eux sont des groupes de 4 et de 2 personnes dans des pays lointains, sans compter le fait que la majorité des pays ont déjà fermé leurs frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Il a précisé que les opérations de rapatriement font face à des procédures complexes, non seulement à cause de la fermeture de l’espace aérien, mais s’explique également par le fait que le retour des Tunisiens rapatriés exige l’impératif de les placer en isolement sanitaire et de fournir les espaces appropriés, la logistique ainsi que les ressources humaines et sécuritaires à cet effet.

Limam a assuré que les missions diplomatiques à l’étranger remplissent parfaitement leur rôle en apportant leurs aides aux Tunisiens bloqués à l’étranger.

“Les Tunisiens résidant dans certains pays ont également apporté leur aide à leurs compatriotes bloqués, dans le cadre de l’élan de solidarité entre les citoyens Tunisiens”, a-t-il affirmé.

Concernant les 120 Tunisiens bloqués en Algérie dans la région de Tbessa, Limam a indiqué que les difficultés relatives aux autorisations, côté algérien, seront surmontées pour permettre leur rapatriement et leur placement en isolement sanitaire.

Pour les ressortissants Tunisiens bloqués au Maroc, le responsable a souligné que les autorités tunisiennes ont réussi à rapatrier 288 d’entre eux.

Il a fait savoir que la situation des 70 Tunisiens qui se trouvaient dans une situation irrégulière au Maroc et comptaient migrer illégalement vers l’Europe, est complexe et que leur rapatriement nécessite effort et patience de la part de l’ambassade de Tunisie à Rabat.

Limam a souligné que le ministère de Affaires étrangères travaille en coordination avec les ministères de la Santé, du Transport, de l’Intérieur et les compagnies aériennes tunisiennes pour rapatrier le reste des Tunisiens non résidents bloqués à l’étranger.