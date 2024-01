Les avoirs en devises en hausse de 21 jours d’importation sur une année

Les avoirs en devises ont augmenté de plus de 3,5 milliards de dinars, ce qui représente un accroissement de 21 jours d’importation, sur une année (du 5 janvier 2024 à la même date de 2023), selon les données monétaires et financières publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).En fait, les réserves en devises dépassent, aujourd’hui, les 26,6 milliards de dinars (l’équivalent de 121 jours d’importation), contre 23 milliards de dinars (ou 100 jours d’importation), début janvier 2023.Cet accroissement a été favorisé par l’augmentation significative des recettes touristiques et des revenus du travail, au cours de l’année écoulée. Ainsi, les recettes touristiques ont évolué positivement de 28%, durant l’année 2023, en comparaison avec l’exercice 2022, pour avoisiner les 7 milliards de dinars.

Pareillement, les revenus du travail ont légèrement progressé de 2%, passant de 7,3 milliards de dinars au 31 décembre 2023, à 7,5 milliards de dinars, actuellement.

Les services de la dette extérieure cumulés ont, à leur tour, augmenté de 31,7%, pour se situer au niveau de 11,7 milliards de dinars, contre 8,9 milliards de dinars, à fin décembre 2022.

