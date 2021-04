Les avoirs en or de la Tunisie s’élèvent à 675 MD

Les avoirs en or de la Tunisie s’élèvent à 6,83 tonnes, à fin décembre 2020, répartis entre pièces commémoratives (2,69 tonnes) et lingots (4,13 tonnes), pour une valeur globale estimée à environ 675 millions de dinars (MD),selon les Etats Financiers de la Banque Centrale de Tunisie pour l’exercice 2020.

Ces avoirs en or se sont élevés à 6,78 tonnes, à fin décembre 2019, d’une valeur estimée à environ 569 MD. L’augmentation de 105,8 MD de ces avoirs est principalement, expliquée par l’évolution du cours de l’once d’or fin.

En effet, le cours de l’once a grimpé de 1,523 dollar (soit 48,97 dollars, le gramme d’or fin), fin décembre 2019, à 1,891 dollar (soit 60,80 dollars le gramme d’or fin), un an plus tard. Cette augmentation a compensé le fléchissement du cours de dollar par rapport au dinar qui a reculé de 4,4%, à 2,67, d’une fin d’année à l’autre.Sur les 4,13 tonnes d’or en lingots, 2,72 tonnes sont déposées à la BCT, alors que 1,4 tonne est placée à la Banque d’Angleterre. Les avoirs en lingots d’or sont évalués au cours du marché à la fin du mois de décembre, en utilisant le fixing de Londres du matin.Vu leurs caractéristiques spécifiques, les pièces commémoratives ne font pas l’objet de réévaluation au prix du marché et demeurent valorisées au cours officiel de 0,649 dinar, pour 1 gramme d’or fin.Il est à noter que l’augmentation de la quantité des pièces commémoratives de 45 117 grammes est exclusivement expliquée par l’intégration de 2 665 pièces en or, précédemment comptabilisées dans le compte « valeurs en dépôt », dans l’encaisse-or de la Banque.