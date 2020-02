Les banques, dont les publiques, entrent dans le capital de Carthage Cement pour la sauver

Dans le cadre du programme de restructuration financière de Carthage Cement, une réunion s’est tenue au siège d’Al Karama Holding en date du 5 février 2020, regroupant outre les dirigeants des deux entreprises, les premiers responsables des principales banques de la place et a abouti à un important accord global se traduisant, d’abord par la participation des banques dans l’opération de l’augmentation du capital, et le remboursement d’une partie de la dette bancaire. Ensuite la consolidation et le rééchelonnement du restant de la dette sur une période de 12 ans avec révision vers la baisse du taux d’intérêt. Cet accord global permettra à Carthage Cement de ramener la dette bancaire à un niveau supportable par la société et de confirmer le nouvel élan projeté par son business plan.

Il s’agit, pour les banques qui participeront à l’augmentation du capital, selon nos propres sources de la Banque de Tunisie, d’Attijari, de la BTE (Banque Tunisie Emira), la STB, la BNA, la BH Bank et la BTK. BTE et BTK, pourraient ne pas suivre l’augmentation du capital, croyons-nous savoir. Auquel cas le reste des banques prendraient leu place