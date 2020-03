Les banques ouvertes lundi et leurs services aux clients continuent, rassure le gouverneur de la BCT

Deux importantes réunions se sont tenues , samedi, ai siège de la Banque centrale de Tunisie, la première avec la cellule de crise , et la seconde a groupé les directeurs généraux du secteur bancaire, a déclaré le gouverneur de la BCT, Marouane El-Abassi, soulignant l’impératif de mobilisation et de solidarité qui incombe aux personnels de l’institut d’émission et des établissements bancaires, qu’il a qualifié de devoir national.

« Il ne faut pas paniquer », a insisté El-Abassi, affirmant que « nous sommes prêts à travailler à domicile aussi bien qu’à partir des banques ».

Il a annoncé que toutes les banques vont fonctionner lundi, rassurant les Tunisiens sur la poursuite des services bancaires aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. « Votre argent est entre des mains et dans lieux sûrs », a-t-il dit à l’adresse des citoyens en appelant à leur compréhension, calme et discipline en évitant les bousculades.