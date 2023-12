Les banquiers font accord avec Deloitte pour se remettre en cause

Conduit par Néji Ghandri, le CBF (Conseil Bancaire et financier) annonce ce mardi 19 décembre 202, avoir signé un MoU avec Deloitte , pour entreprendre une analyse approfondie des tendances et perspectives du secteur bancaire en Tunisie. Voudrait-il ainsi répondre à la dernière étude faite par l’OCEDE qui recommandait de réformer le CBF ? On le saura, peut-être.

Pour l’instant, l’analyse objet du MoU, vise à « garantir la pérennité des financements, et celle de la compétitivité des institutions financières, dans un contexte en constante évolution » dit le communiqué du CBF, qui ajoute aussi à l’objet de l’étude, « ajuster les stratégies, innover, et répondre de manière proactive, aux besoins des changements ».

On ne sait pas si le MoU contiendra la mise au point d’une autre stratégie de communication, institutionnelle et collective, du secteur bancaire, qui n’est pas toujours bien vu, ou compris, par les clients et les politiques du pays, malgré ses efforts pour financer le développement, le budget et les particuliers en Tunisie, avec notamment des comptes courants débiteurs de 998 MDT en 9 mois.